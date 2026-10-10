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ПВО за ночь сбила 560 украинских дронов над регионами России

ПВО за ночь сбила 560 украинских дронов над регионами России

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 560 украинских беспилотников в небе над Россией.

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