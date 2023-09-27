Боевики ВСУ похитили семью в Херсоне

Военнослужащие применили физическую силу в отношении матери и отца семейства.Жители оккупированного Херсона сообщают, что четверо украинских боевиков ворвались в дом херсонцев и выгнали семью из их квартиры.
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