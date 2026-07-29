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Этот странный предмет в СССР был в багажнике каждого автолюбителя: зачем там держали линолеум

Этот странный предмет в СССР был в багажнике каждого автолюбителя: зачем там держали линолеум

Советский лайфхак!Багажник советского автомобилиста нередко напоминал небольшую мастерскую. Помимо обязательного набора инструментов, запасных деталей, троса и канистры, там можно было обнаружить предметы, которые современному водителю показались бы совершенно бесполезными.

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