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Захарова назвала саммит НАТО в Вильнюсе «красочным спектаклем» в поддержку киевского режима

Захарова назвала саммит НАТО в Вильнюсе «красочным спектаклем» в поддержку киевского режима

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 10 июля, назвала предстоящий 11-12 июля в Вильнюсе саммит НАТО «красочным спектаклем», разыгранным в худших традициях западных манипуляций в поддержку Украины, – сообщает Первый канал.

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