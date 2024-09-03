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Политический вестник

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"Искандеры" лупят "хет-триками", из-под Курска никто не выйдет. Зашифрованное в послании Путина начало воплощаться

"Искандеры" лупят "хет-триками", из-под Курска никто не выйдет. Зашифрованное в послании Путина начало воплощаться

Всё это в очередной раз показывает, что обещания из послания Путина силовикам после начала атаки ВСУ на Курскую область начали выполняться.

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