"Искандеры" лупят "хет-триками", из-под Курска никто не выйдет. Зашифрованное в послании Путина начало воплощаться

Всё это в очередной раз показывает, что обещания из послания Путина силовикам после начала атаки ВСУ на Курскую область начали выполняться.
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