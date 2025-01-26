9 месяцев Навагинская была украшена уродливыми арками, которые мешали нормальному проходу людям. Сегодня убирают последнюю по поручению главы города.
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9 месяцев Навагинская была украшена уродливыми арками, которые мешали нормальному проходу людям. Сегодня убирают последнюю по поручению главы города.