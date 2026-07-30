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Журнал «Профиль»

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Умерла первый премьер-министр независимой Литвы Казимира Прунскене

На 84-ом году жизни скончалась литовский политик Казимира Дануте Прунскене – именно она 11 марта 1990 года объявила о восстановлении независимости Литвы, а 17 марта того же года возглавила правительство и проработала на этом посту около восьми месяцев.

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