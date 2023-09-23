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Почему нельзя говорить «Добрый день»?

В правилах этикета есть множество ограничений, которыми мы пренебрегаем. Например, приветствовать первым всегда должен мужчина, но при этом подавать руку даме запрещено, это по собственному желанию может сделать она.

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