Почему нельзя говорить «Добрый день»?

В правилах этикета есть множество ограничений, которыми мы пренебрегаем. Например, приветствовать первым всегда должен мужчина, но при этом подавать руку даме запрещено, это по собственному желанию может сделать она.
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