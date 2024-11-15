Бойцу СВО, спасшему ребенка во время смертельного пожара, вручили благодарность

Смертельный пожар произошел несколько дней назад в Чулыме: в частном доме находились отец и двое детей – взрослый выбрался сам, одного ребенка спас оказавшийся рядом с местом трагедии военнослужащий, второй ребенок погиб.
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