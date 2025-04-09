Крупнейшая трагедия в истории альпинизма: что случилось на пике Ленина в 1990 году

В июле 1990 года на пике Ленина произошла крупнейшая в истории альпинизма трагедия. Во время восхождения погибли 43 человека, среди которых были не только советские граждане, но и чехи, шведы, израильтяне, испанцы.
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