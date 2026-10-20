МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили укрытие с живой силой, наземный робототехнический комплекс (НРТК), склад материальных средств и пункт управления беспилотной авиацией противника в районе Славянско-Краматорской агломерации.
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