Факти (Болгария): российский истребитель упал в акватории Охотского моря

Во время учений в Хабаровском крае разбился истребитель Су-35 — отказал двигатель. Летчик катапультировался и был доставлен на аэродром базирования, сообщают в штабе Восточного военного округа.
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