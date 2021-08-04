Berg PRESS

334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Ждите нвой волны короновмруса. Выборы пройдут и нас опять закроют. Этому не будет конца.Россия возобновля...
  • олег олейник
    Меня удивляет глупость и тупость украинского руководства , когда им разве , что только из утюга не звучит от всех чл...Глава МИД Украины...
  • олег олейник
    Меня удивляет глупость и тупость украинского руководства , когда им разве , что только из утюга не звучит от всех чл...Глава МИД Украины...

Факти (Болгария): российский истребитель упал в акватории Охотского моря

Факти (Болгария): российский истребитель упал в акватории Охотского моря

Во время учений в Хабаровском крае разбился истребитель Су-35 — отказал двигатель. Летчик катапультировался и был доставлен на аэродром базирования, сообщают в штабе Восточного военного округа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх