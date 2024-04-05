Очередная авария! В связи с устранением протечки водопровода на улице Мира временно приостановлена подача воды в частном секторе.
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Очередная авария! В связи с устранением протечки водопровода на улице Мира временно приостановлена подача воды в частном секторе.