Фестиваль «День молодежи» продолжится в Москве в воскресенье

Фестиваль «День молодежи» продолжится 30 июня. Во второй день для гостей подготовлена насыщенная программа, в которую вошли спортивные тренировки, творческие мастер-классы, лекции и бесплатные консультации.
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