Гололедица спровоцировала транспортный коллапс в Петропавловске-Камчатском

Гололедица спровоцировала транспортный коллапс на дорогах Петропавловска-Камчатского. Как видно на публикуемых в социальных сетях кадрах, неуправляемые машины скользят по проезжей части, будучи не в состоянии остановиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии