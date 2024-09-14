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Квартира, дом, дача

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Витражи в современном интерьере: где использовать

Витражи в современном интерьере: где использовать

Витраж — декоративный элемент для создания уникальных визуальных эффектов. Они переливаются в лучах света, чтобы мы могли любоваться "радугой" и чувствовать себя владельцами эксклюзивных предметов интерьера.

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