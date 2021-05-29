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Я исключительный! Так Путину и скажу...

Я исключительный! Так Путину и скажу...

Алексей Задунайский Наконец официально объявлена дата встречи двух лидеров мировых держав - Путина и Байдена.

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людмила злобина
Конечно исключительных... Где ещё такой старый больной идиот является и. о. президента?!
Александр Анпилогов
Толку от этой встречи - никакого! Даже если Б. что-то обещает, и даже подпишет, он на следующий день может всё отменить! У США уже есть опыт отказа от ранее подписанных договоров по собственной инициативе и без реальных оснований.
Алексей Bristlie
Он просто всё забудет при выходе из здания, если не раньше.
Александр Анпилогов
Если какие-то документы и будут подписаны, то ему напомнят. И укажут о необходимости их отменить.
Владимир Меженков
Почему Путин готов поехать на встречу куда угодно, куда его позовут, и ни разу не выберет место для встречи сам хотя бы в том же Оймяконе в декабре или в январе? Потому что Оймякон полюс холода в отличие от той же комфортной Швейцарии?
Юрий Ded
На вид образованный . А читаешь посты от скудомыслия даже по теме не в состоянии написать хоть что то полезное .
Александр Анпилогов
А разве обязательно ехать на полюс холода, чтобы решать наболевшие вопросы? Комфорт не повредит.
Ваша Светлость
Не буду пророчить, но если встреча и состоится, то особых изменений в отношениях РФ и США я не жду. Поглядим, а потом поговорим...
Константин Белимов
В псих доме исключительных валом лечат, а с исключительными вряд ли можно о чём то договариваться, их сперва лечить надо!!
Alex Imen
Отказаться будет недипломатично, хотя поведение противной стороны сильно выхдит за нормы дипломатии. Точек соприкосновения мало, учитывая гегемонистские устремления США, наделяющих себя исключительными правами на всех территориях.
Юрий Ded
Знаете наш президент то же человек и ему как и каждому иногда хочется над кем то постебаться .А почему б и нет ?
Alex Imen
Они пока печатают доллары, которые мы получаем за нефть. Возможностей нам навредить у них пока побольше.
Людмила Анисина
Главное.чтобы осторожность в абсолютно всём! была 200 процентной. У амеров богатый опыт устранения противников и технический и биологический и просто ганстерский.
владимир шеин
Лев кричит; * Я царь зверей...гоните гроши мне скорей !!!!!!
Виктор Александрович Дробышев
Да не будет этой встречи! Причину пока не знаю, но она найдется! Невыгодна штатам эта встреча.
Людмила Анисина
тоже такие мысли приходили.Ужи на сковороде.
Алексей Bristlie
А чего её искать? Шёл по улице, ... далее по фильму. Тем более на трапе он уже пиз...улся.
Николай Денисов
Если бы была не выгодна, Байден на ней бы не настаивал. Отказаться он не может- потеряет лицо. А у него и так положение в стране аховое!
Лилианна Марченко
На трапе он сдавал зачёты по паданию ниц перед президентом более могущественной державы...))
Алексей Bristlie
Лилианна, ЗАЧЁТ!!!
Леонид Попивняк
Ну пусть скажет.....даже немецкие СМИ признают что ВВП по немецки чешет лучше многих немцев.....и по аглицки может.....обойдутся без переводчиков
Vitali Selivanov
Много шума будет в прессе и до..., и после... Но, как говорится: "Много шума и...ничего..."
Альфред Зябликов
Да ничего особенного не будет. Кроме вежливого коммюнике.
Алла Насыбуллина
Мне что-то тревожно за нашего Президента. От США можно ожидать любой пакости.
Александр Турчин
Правильно!Так и скажи что исключительное чмо и долбоёб!
ВИКТОР ГАВРИЛОВ
ЗАЧЕМ? СМЫСЛ? КТО ПУТИН А КТО НИ ЧТО. МАРАЗМАТИК ОПУЩЕННЫЙ!!!
Ирина Богданова
Вся Америка страдает комплексом «исключительности», как в сумасшедшем доме:( там все наполеоны:(

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