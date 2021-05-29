Я исключительный! Так Путину и скажу...

Любопытно, однакоПолитикаЯ исключительный! Так Путину и скажу... Алексей Задунайский Наконец официально объявлена дата встречи двух лидеров мировых держав - Путина и Байдена.Вернуться к статье2713НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьлюдмила злобинаКонечно исключительных... Где ещё такой старый больной идиот является и. о. президента?!Александр АнпилоговТолку от этой встречи - никакого! Даже если Б. что-то обещает, и даже подпишет, он на следующий день может всё отменить! У США уже есть опыт отказа от ранее подписанных договоров по собственной инициативе и без реальных оснований.Алексей BristlieОн просто всё забудет при выходе из здания, если не раньше.Александр АнпилоговЕсли какие-то документы и будут подписаны, то ему напомнят. И укажут о необходимости их отменить.Владимир МеженковПочему Путин готов поехать на встречу куда угодно, куда его позовут, и ни разу не выберет место для встречи сам хотя бы в том же Оймяконе в декабре или в январе? Потому что Оймякон полюс холода в отличие от той же комфортной Швейцарии?Юрий DedНа вид образованный . А читаешь посты от скудомыслия даже по теме не в состоянии написать хоть что то полезное .Александр АнпилоговА разве обязательно ехать на полюс холода, чтобы решать наболевшие вопросы? Комфорт не повредит.Ваша СветлостьНе буду пророчить, но если встреча и состоится, то особых изменений в отношениях РФ и США я не жду. Поглядим, а потом поговорим...Константин БелимовВ псих доме исключительных валом лечат, а с исключительными вряд ли можно о чём то договариваться, их сперва лечить надо!!AIAlex ImenОтказаться будет недипломатично, хотя поведение противной стороны сильно выхдит за нормы дипломатии. Точек соприкосновения мало, учитывая гегемонистские устремления США, наделяющих себя исключительными правами на всех территориях.Юрий DedЗнаете наш президент то же человек и ему как и каждому иногда хочется над кем то постебаться .А почему б и нет ?AIAlex ImenОни пока печатают доллары, которые мы получаем за нефть. Возможностей нам навредить у них пока побольше.Людмила АнисинаГлавное.чтобы осторожность в абсолютно всём! была 200 процентной. У амеров богатый опыт устранения противников и технический и биологический и просто ганстерский.владимир шеинЛев кричит; * Я царь зверей...гоните гроши мне скорей !!!!!!Виктор Александрович ДробышевДа не будет этой встречи! Причину пока не знаю, но она найдется! Невыгодна штатам эта встреча.Людмила Анисинатоже такие мысли приходили.Ужи на сковороде.Алексей BristlieА чего её искать? Шёл по улице, ... далее по фильму. Тем более на трапе он уже пиз...улся.Николай ДенисовЕсли бы была не выгодна, Байден на ней бы не настаивал. Отказаться он не может- потеряет лицо. А у него и так положение в стране аховое!Лилианна МарченкоНа трапе он сдавал зачёты по паданию ниц перед президентом более могущественной державы...))Алексей BristlieЛилианна, ЗАЧЁТ!!!Леонид ПопивнякНу пусть скажет.....даже немецкие СМИ признают что ВВП по немецки чешет лучше многих немцев.....и по аглицки может.....обойдутся без переводчиковVitali SelivanovМного шума будет в прессе и до..., и после... Но, как говорится: "Много шума и...ничего..."Альфред ЗябликовДа ничего особенного не будет. Кроме вежливого коммюнике.АНАлла НасыбуллинаМне что-то тревожно за нашего Президента. От США можно ожидать любой пакости.Александр ТурчинПравильно!Так и скажи что исключительное чмо и долбоёб!ВИКТОР ГАВРИЛОВЗАЧЕМ? СМЫСЛ? КТО ПУТИН А КТО НИ ЧТО. МАРАЗМАТИК ОПУЩЕННЫЙ!!!Ирина БогдановаВся Америка страдает комплексом «исключительности», как в сумасшедшем доме:( там все наполеоны:(Комментировать
Свежие комментарии