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Жозеп Боррель: Европейский союз не может стать посредником в переговорах России и Украины

Жозеп Боррель: Европейский союз не может стать посредником в переговорах России и Украины

Европейский союз не может стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, озвучил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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