«Корпоратив — это не просто пьянка»: Стрельба — стрельбой, но банкеты тыл не сдает

Почти половина российских компаний решила не отказываться от широких гулянок в следующем году Анна Седова Фото: Андрей Бикбаев/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Юрий Светов 39% российских компаний не намерены в 2024 году отказываться от традиционных корпоративов.