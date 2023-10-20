«Корпоратив — это не просто пьянка»: Стрельба — стрельбой, но банкеты тыл не сдает

Почти половина российских компаний решила не отказываться от широких гулянок в следующем году Анна Седова Фото: Андрей Бикбаев/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Юрий Светов 39% российских компаний не намерены в 2024 году отказываться от традиционных корпоративов.
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