Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Редько
    Я вот думаю, что ХАМАС не идиоты, чтобы просто так сделать такое хорошо подготовленное и успешное нападение на Израил...Израиль либерализ...
  • Sergiy Che
    Что Гутерришь бредил на сборище большой семёрки?? Охота же слушать!))Украину продали а...
  • Larysa Trofimova (Trius)
    👍😀😂Израиль либерализ...

«Корпоратив — это не просто пьянка»: Стрельба — стрельбой, но банкеты тыл не сдает

«Корпоратив — это не просто пьянка»: Стрельба — стрельбой, но банкеты тыл не сдает

Почти половина российских компаний решила не отказываться от широких гулянок в следующем году Анна Седова Фото: Андрей Бикбаев/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Юрий Светов 39% российских компаний не намерены в 2024 году отказываться от традиционных корпоративов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
михаил дуванов
чубайсики расплодились
Ответить
4 час.
Авас Анекак
Ответить
2 час.
Татьяна Пономарева
Дело не в корпоративах, а в способах их проведения и поведения на них.
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх