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Царьград

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  • Владимир Нелюбин
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Стартовал прием заявок на всероссийский фестиваль по сапбордингу в Забайкалье

Стартовал прием заявок на всероссийский фестиваль по сапбордингу в Забайкалье

Гостей и жителей Забайкалья с 19 по 21 июля ждет всероссийский фестиваль по сапбордингу «ЗабСап».С 19 по 21 июля на озере Арахлей состоится уже ставший традиционным всероссийский фестиваль по сапбордингу «ЗабСап».

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