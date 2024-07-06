Стартовал прием заявок на всероссийский фестиваль по сапбордингу в Забайкалье

Гостей и жителей Забайкалья с 19 по 21 июля ждет всероссийский фестиваль по сапбордингу «ЗабСап».С 19 по 21 июля на озере Арахлей состоится уже ставший традиционным всероссийский фестиваль по сапбордингу «ЗабСап».
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