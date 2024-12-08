Льюис Хэмилтон назвал цель на свою последнюю гонку за рулём Mercedes

Льюис Хэмилтон назвал цель на свою последнюю гонку за рулём MercedesLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон надеется заработать очки в своём прощальном старте с командой Mercedes, несмотря на провал в квалификации Гран При Абу-Даби накануне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии