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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев о будущих матчах звезд КХЛ и НХЛ: «В наших планах проводить игры в разных городах. Хотелось бы устраивать это каждый год»

– Вы удивлены тем, что идея «Матча года», которая появилась буквально на коленке, теперь получила такой размах? Билеты раскупили за один день, большой ажиотаж, куча брендов.

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