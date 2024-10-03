МИД Ливана: генсек "Хезболлы" перед гибелью согласился на прекращение огня с Израилем

Генсек базирующегося в Ливане шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла перед своей гибелью в Бейруте при ударе израильской авиации согласился на прекращение огня с Израилем, заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб.