МИД Ливана: генсек "Хезболлы" перед гибелью согласился на прекращение огня с Израилем

Генсек базирующегося в Ливане шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла перед своей гибелью в Бейруте при ударе израильской авиации согласился на прекращение огня с Израилем, заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб.
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