Назвавший Шольца колбасой бывший посол Украины предложил канцлеру ФРГ встретиться с Путиным

Андрей Мельник заявил, что мир должен подумать, как найти подход к российскому руководствуКанцлер Германии Олаф Шольц мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине, заявил бывший посол этой страны в ФРГ Андрей Мельник.