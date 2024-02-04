Назвавший Шольца колбасой бывший посол Украины предложил канцлеру ФРГ встретиться с Путиным

Андрей Мельник заявил, что мир должен подумать, как найти подход к российскому руководствуКанцлер Германии Олаф Шольц мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине, заявил бывший посол этой страны в ФРГ Андрей Мельник.
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