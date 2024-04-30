Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Стримерша из Краснодара в извращённой форме глумится над ДНР и героями СВО

Стримерша из Краснодара в извращённой форме глумится над ДНР и героями СВО

Разве кто-то не знает, что Россия освобождает свои новые регионы, люди в которых громко и чётко попросили нашу страну принять их под своё крыло, освобождает когда-то бывшую братскую республику от необандеровщины?Да все знают.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Сколько же мы этого дерьма впустили в свою страну по доброте душевной???! Учат нас, учат, да только никак не научат!!!!!
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8 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Пусть повеселится . А в поле их в день тысячами укладывают . А кто-то запомнит мордашку и точно прирежет
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7 час.
Александр Третьяк
Лишить гражданства и нах..из страны
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2 час.

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