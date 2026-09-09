Гастроэнтеролог Белова предупредила о риске ботулизма при заготовке грибов

В подмосковных лесах стартовал сезон осенней тихой охоты. Сейчас грибники находят подберезовики, сыроежки, маслята и польские грибы, однако врачи напоминают: главная опасность ждет не в лесу, а на кухне.
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