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Гастроэнтеролог Белова предупредила о риске ботулизма при заготовке грибов

Гастроэнтеролог Белова предупредила о риске ботулизма при заготовке грибов

В подмосковных лесах стартовал сезон осенней тихой охоты. Сейчас грибники находят подберезовики, сыроежки, маслята и польские грибы, однако врачи напоминают: главная опасность ждет не в лесу, а на кухне.

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