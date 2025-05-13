С Россией так нельзя! Ультиматумы все усугубят: планы США и Европы ломаются

Европейские лидеры готовы подождать до переговоров в Стамбуле, а также до возможной встречи между Зеленским и Путиным, прежде чем обращаться к США с просьбой о введении новых санкций против Москвы, сообщает агентство.
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