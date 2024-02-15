Помощник президента США проведет брифинг для обсуждения некоей угрозы нацбезопасности страны

По данным зарубежных СМИ, речь идет о новых разведданных, связанных с российским ядерным потенциалом, а ABC уточняет, что Россия собирается вывести в космос ядерное оружие, которое может быть использовано против спутниковВ США в секретном режиме обсуждают угрозу нацбезопасности.