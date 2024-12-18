Объемы реализации рыбы "Инарктики" способны восстановиться к в 2026 году

По данным Рыбного союза, объем аквакультурного производства лососевых рыб в России составил 102 тыс. тонн за январь — сентябрь 2024 года, продемонстрировав снижение на 22% к аналогичному периоду предыдущего года.
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