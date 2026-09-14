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FiNE NEWS

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В ВСУ снижается доверие к обещаниям командиров о скорой ротации военнослужащих

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) находятся на передовых позициях в течение примерно 70 дней и уже не верят обещаниям командиров о скорой ротации.

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