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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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❗️Мошенники начали рассылать россиянам письма о налоговых декларациях

❗️Мошенники начали рассылать россиянам письма о налоговых декларациях, сообщает РИА Новости. Сначала аферисты отправляют бумажные письма с информацией о необходимости скорректировать декларацию или предоставить документы, подтверждающие доходы.

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