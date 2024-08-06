Новый биоматериал помогает восстановить повреждённый хрящ в суставах

Ученые из Северо-Западного университета (Northwestern University) создали инновационный биоактивный материал, который показал отличные результаты в регенерации хрящевой ткани в коленных суставах у крупных животных.
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