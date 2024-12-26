В Швеции задумали использовать каменные убежища для защиты от России

В парламенте Швеции предложили использовать каменные убежища для защиты от РФ Член парламента Швеции Рикард Нордин поднял вопрос о возможности использования непригодных для оборонных целей каверн — каменных убежищ.
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