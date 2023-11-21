Зеленский отверг идею переговоров с РФ, несмотря на тяжелое положение ВСУ

Как подчеркнул в интервью The Sun украинский президент Владимир Зеленский, Киев категорически отвергает идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на то что положение ВСУ на линии боевого соприкосновения очень тяжелое.
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