Звезда «Годунова» Мария Андреева жалеет об упущенном: «Надо ходить на премьеры, а я выпала. Было страшно»

Марию Андрееву широкий зритель знает по работе в исторических сериалах «София» и «Годунов». Также популярность артистке принесли роли в таких современных кинохитах, как «Духless», «Мосгаз», «Доктор Прображенский».
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