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Царьград

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От вредных приложений до открыток и видео с подвохом: Мошенники адаптировали свои схемы под Новый год

От вредных приложений до открыток и видео с подвохом: Мошенники адаптировали свои схемы под Новый год

Мошенники адаптировали свои обычные схемы под Новый год, когда люди несколько утратили бдительность и погрузились в предпраздничную суету.

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