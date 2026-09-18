Москвичей ждёт бодрый старт осени: с 23 сентября зарядят дожди и похолодает!

Эй, москвичи, собираемся встречать осень по-настоящему! Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова с улыбкой раскрыла все карты: метеорологическая осень официально стартует 23 сентября, и вместе с ней в город придут долгожданные осенние дожди.
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