Лукашенко заявил, что диктатура в Белоруссии лучше демократии на Украине

Лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения рождественского богослужения в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске, передает "БелТА".
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