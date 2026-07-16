Президент раскрыл агента влияния в России спустя 40 лет. Сидел на высшем уровне

Алексей Горшков

А мало ли У НАС таких? Чубайса - отпустили, Мау - отпустили, даже НЕОДНОКРАТНО УСЛОВНО ОСУЖДЕННОГО Навального (что вообще маразм - условная судимость может быть только ОДНА, КАК СМЕРТЬ - если условно осужденный снова накосячит - садится в тюрьму, и условный срок по идее просто к основному добавляется - но, почему-то НЕ У НАС) - отпускали! Помню какой-то старый советский мультик, где ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ персонаж - кажется - Волк, поёт: "Чтобы все дрожали, чтобы уважали" - по-моему - ПРАВИЛЬНАЯ фраза! А нас воспитывали на беззубо-слюнявой "леопольдовской": "Ребята,давайте жить дружно"! Пора уяснить,что в наших жилах течёт не только благодушная кровь помещика Манилова, всепрощенческая мобилизованного Каратаева и антипатриотическая - лакея Смердякова, но и КРАЙНЕ ОПАСНЫХ ДЛЯ НЕПРИЯТЕЛЯ УШКУЙНИКОВ !!! Ведь сегодняшний день ИМЕННО НЕОБХОДИМОСТЬ ЖЁСТКОСТИ доказывает - ЛИШЬ ТОГДА, когда мы "зубы показываем", с нами начинают считаться - танкера на Кубу и через Ла-Манш пропускают, неприятельские беспилотники над своей территорией, как Прибалтика, запрещают, и т.д.! И НАОБОРОТ: начинаем мямлить - выгоняют нас отовсюду - аж на Олимпиаду запрещают под собственным государственным флагом и с гимном страны ездить! Понятие "БЕЗНАКАЗАННОСТЬ" - как я всё больше убеждаюсь - не СИНОНИМ, А АНТОНИМ понятию "ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ" !!! Пустим сопли по ОДНОМУ такому Гусману - обречём ТЫСЯЧИ простых граждан!