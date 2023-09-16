Страшная и горькая как тридцать тонн хинина новость

Алексей Горшков

Я не согласен с уважаемым мною Пучковым-Гоблином,недоумевающим - почему мы,объявив частичную мобилизацию, не закрыли границы. Лично я считаю это как раз правильным решением - САМООЧИЩЕНИЕМ страны от гов...ненужного элемента . А вот,когда это всё ... обратно хлынуло - по-моему,надо ввести ЖЕСТОЧАЙШУЮ фильтрационную работу! Пусть "убежальцы" и действительно в определённых сферах "шарят",но если они "ВЛАСОВСКУЮ" позицию занимают - БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ - своих специалистов воспитаем! То,что это "невозможно" - ведь такие же "власовцы" в верхах,ПОКА ЕЩЁ НЕ ВСКРЫТЫЕ,утверждают! Что-то с годами,я стал понимать Ленина,нелицеприятно выразившегося о клиентах "философских пароходов"! А СВОЮ интеллигенцию,способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, ВЫРАСТИЛИ !!! Я заметил тенденцию: "пятая колонна",дезорганизованная казалось бы, в начале СВО,постепенно В СЕБЯ ПРИХОДИТ ! Помню - после стамбульских переговоров поднялось народное возмущение - и руководство страной ОСОЗНАЛО ошибочность этакого "леопольдовского" (Ребята! Давайте жить дружно!) подхода. А сейчас - видно не с народным мнением оно началО считаться,а с этой "пятой колонной"! Слышны уже нотки,типа: "Заткнитесь - нам лучше знать"! "Боязливые патриоты" уже из-за границы,куда, было,убежали - стали возвращаться - значит - "ОТМАШКУ" ПОЛУЧИЛИ ! ВСЁ-ТАКИ ИХ КТО-ТО ПРИГЛАШАЕТ И ОПЛАЧИВАЕТ !!! В последнее время - вообще наметилась у многих - и не обязательно сдристнувших - НЕЗДОРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ К ПЕРЕОБУВАНИЮ! Почуяли,что Россия побеждает,и только здесь нормальные заработки - уже Рома-"зверь" и Шепелев на Донбасс ездят,а Рейхельгауз и Киркоров по госпиталям ходят! О-очень я сомневаюсь,что их антироссийская позиция изменилась - здесь просто ЛУЧШЕ ПЛАТЯТ !!! В результате "пятая колонна просто" БОРЗЕЕТ ! Это не просто безобидное чудачество,типа мягкотелости и всепрощенчества,а БЕЗЗУБОСТЬ,ОТ КОТОРОЙ ЛЮДИ ГИБНУТ !!!