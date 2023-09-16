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Страшная и горькая как тридцать тонн хинина новость

Страшная и горькая как тридцать тонн хинина новость

Страшная и горькая как тридцать тонн хинина новость потрясла страну: всего лишь пару дней пробыл на российской земле юный беглый блогер и тиктокер Даня Милохин, известный своим наркоманством торчок и кумир подрастающего поколения, человек, сопоставимый по масштабам своей неординарной личности не только с Дудём, но и с самой Ксенией Собчак, и скоропостижно отбыл в ОАЭ.

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Комментарии
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Nazim Ярмагомедов
Ну его к шайтану на все 4 стороны! Призвать на военную службу и инфо отправить во все аэропорты въезда!
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1 час.
АП
Андрей Праченко
Да конечно мразь. но кто сделал его лицом сбербанка. Греф говорил что это будущее. Пора браться за кукловодов , а не думать про эту шваль.
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34 мин.
Алексей Горшков
Я не согласен с уважаемым мною Пучковым-Гоблином,недоумевающим - почему мы,объявив частичную мобилизацию, не закрыли границы. Лично я считаю это как раз правильным решением - САМООЧИЩЕНИЕМ страны от гов...ненужного элемента . А вот,когда это всё ... обратно хлынуло - по-моему,надо ввести ЖЕСТОЧАЙШУЮ фильтрационную работу! Пусть &quot;убежальцы&quot; и действительно в определённых сферах &quot;шарят&quot;,но если они &quot;ВЛАСОВСКУЮ&quot; позицию занимают - БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ - своих специалистов воспитаем! То,что это &quot;невозможно&quot; - ведь такие же &quot;власовцы&quot; в верхах,ПОКА ЕЩЁ НЕ ВСКРЫТЫЕ,утверждают! Что-то с годами,я стал понимать Ленина,нелицеприятно выразившегося о клиентах &quot;философских пароходов&quot;! А СВОЮ интеллигенцию,способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, ВЫРАСТИЛИ !!! Я заметил тенденцию: &quot;пятая колонна&quot;,дезорганизованная казалось бы, в начале СВО,постепенно В СЕБЯ ПРИХОДИТ ! Помню - после стамбульских переговоров поднялось народное возмущение - и руководство страной ОСОЗНАЛО ошибочность этакого &quot;леопольдовского&quot; (Ребята! Давайте жить дружно!) подхода. А сейчас - видно не с народным мнением оно началО считаться,а с этой &quot;пятой колонной&quot;! Слышны уже нотки,типа: &quot;Заткнитесь - нам лучше знать&quot;! &quot;Боязливые патриоты&quot; уже из-за границы,куда, было,убежали - стали возвращаться - значит - &quot;ОТМАШКУ&quot; ПОЛУЧИЛИ ! ВСЁ-ТАКИ ИХ КТО-ТО ПРИГЛАШАЕТ И ОПЛАЧИВАЕТ !!! В последнее время - вообще наметилась у многих - и не обязательно сдристнувших - НЕЗДОРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ К ПЕРЕОБУВАНИЮ! Почуяли,что Россия побеждает,и только здесь нормальные заработки - уже Рома-&quot;зверь&quot; и Шепелев на Донбасс ездят,а Рейхельгауз и Киркоров по госпиталям ходят! О-очень я сомневаюсь,что их антироссийская позиция изменилась - здесь просто ЛУЧШЕ ПЛАТЯТ !!! В результате &quot;пятая колонна просто&quot; БОРЗЕЕТ ! Это не просто безобидное чудачество,типа мягкотелости и всепрощенчества,а БЕЗЗУБОСТЬ,ОТ КОТОРОЙ ЛЮДИ ГИБНУТ !!!
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32 мин.

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