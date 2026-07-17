В МВД предупредили о схеме мошенничества с iCloud, пишет РИА Новости. Мошенники под разными предлогами просят подростков зайти на своем iPhone в учетную запись iCloud, подконтрольную злоумышленникам, а затем блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку.