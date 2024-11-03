СМИ: мошенники стали прятать вредоносное ПО в картинках и текстовых файлах

Стало известно о новых ухищрениях мошенников при распространении вредоносных программ – теперь они встраивают вредоносное ПО в пересылаемые документы или изображения, сообщают эксперты в сфере кибербезопасности .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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