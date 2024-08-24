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"Этих невозвратных боятся и блатные, и администрация": Правда о зелёных зонах, которую скрывают

"Этих невозвратных боятся и блатные, и администрация": Правда о зелёных зонах, которую скрывают

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Исламисты, устроившие резню в ИК-19 Волгограда, чувствовали себя в колонии как дома.

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Комментарии
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валерий тишков
Подписан новый указ. Теперь могут заезжать не зная русского языка.
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5 час.
НС
Николай Савинов
Дагестан полностью забит Вах хабитами игиловцами.Если в Чечне и в Ингушетии,этот исламский фашизм уничтожен,то в Дагестане наоборот идет активная агитация исламского фашизма.И отсюда расползается по всей России.
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3 час.
виктор климахин
Раньше   пиздили   черножопых  чурок   с  чуркистана   и  не  боялись   особенно  в  стройбате    каждый  день   как  шакалов   Теперь   одни  трусы   дети   стали   отпор  давать   чуркистанцам   раньше  были   борзые  се  час   как  крысы  и  мыши   боятся   слово  сказать   чуркам   мигрантам  с  чуркистана    ТОЛЬКО    УБИВАТЬ   ВСЕХ  ЧЕРНОЖОПЫХ  ЧУРОК   МИГРАНТОВ   БЕЖЕНЦЕВ   ДО ПОСЛЕДНЕГО   КАК  ПСОВ  ШАКАЛОВ   ГИЕН
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1 час.

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