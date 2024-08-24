Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Исламисты, устроившие резню в ИК-19 Волгограда, чувствовали себя в колонии как дома.
"Этих невозвратных боятся и блатные, и администрация": Правда о зелёных зонах, которую скрывают
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валерий тишков
Подписан новый указ. Теперь могут заезжать не зная русского языка.
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5 час.
НС
Николай Савинов
Дагестан полностью забит Вах хабитами игиловцами.Если в Чечне и в Ингушетии,этот исламский фашизм уничтожен,то в Дагестане наоборот идет активная агитация исламского фашизма.И отсюда расползается по всей России.
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3 час.
виктор климахин
Раньше пиздили черножопых чурок с чуркистана и не боялись особенно в стройбате каждый день как шакалов Теперь одни трусы дети стали отпор давать чуркистанцам раньше были борзые се час как крысы и мыши боятся слово сказать чуркам мигрантам с чуркистана ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК МИГРАНТОВ БЕЖЕНЦЕВ ДО ПОСЛЕДНЕГО КАК ПСОВ ШАКАЛОВ ГИЕН
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1 час.
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