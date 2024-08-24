"Этих невозвратных боятся и блатные, и администрация": Правда о зелёных зонах, которую скрывают

виктор климахин

Раньше пиздили черножопых чурок с чуркистана и не боялись особенно в стройбате каждый день как шакалов Теперь одни трусы дети стали отпор давать чуркистанцам раньше были борзые се час как крысы и мыши боятся слово сказать чуркам мигрантам с чуркистана ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК МИГРАНТОВ БЕЖЕНЦЕВ ДО ПОСЛЕДНЕГО КАК ПСОВ ШАКАЛОВ ГИЕН