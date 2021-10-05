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Британцы высмеяли главу «Нафтогаза» за критику «Северного потока — 2»

Британцы высмеяли главу «Нафтогаза» за критику «Северного потока — 2»

Юрий ВитренкоФото: Keystone Press Agency/Global Look Press Читайте нас в Google Новости Читатели британского издания Express высмеяли главу компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко из-за его критики в адрес газопровода «Северный поток — 2».

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