В России до 1 февраля могут доиндексировать пенсии

Дополнительное повышение может быть связано с разницей между инфляцией и уже произведенной индексацией Правительство РФ до 1 февраля может решить о доиндексации страховых пенсий с учетом инфляции за 2024 год на 2,22%.
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