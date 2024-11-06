Ортопед Завадская рассказала, с какого возраста можно носить каблуки

Специалист дала совет девочкам-подросткам Какой возраст приемлем для ношения каблуков и какие риски здоровью несет неправильно подобранная обувь, радио Sputnik сообщила травматолог-ортопед Антонина Завадская.
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