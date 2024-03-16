В Москве можно отпраздновать Масленицу в Камергерском переулке

Есть возможность перекусить блинами, а после посмотреть выступления артистовЗнаете ли вы, что такое заклички? Это когда выходят на улицу и начинают звать весну! А чтобы она поскорее пришла, поют ей песни, пекут блины, веселятся, водят хороводы и задабривают ее фигурками птичек.