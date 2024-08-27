Меня заставил Белый дом: Цукерберг сделал признание о Facebook*. Что он скрывал несколько лет?

Марк Цукерберг© AP Photo / David Zalubowski Сегодня 3,4K прочитали Глава американской корпорации Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на нее давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.