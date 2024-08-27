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Добрый Мир

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  • Светлана Зуева
    Вот допросы у них получаются.....смотришь тамошних экстрасенсов и где маячит полiцiя ,признания выбивают даже с тех,...Кровавая баня. Ук...
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    Вот теперь у них земля горит под ногами. И дальше пусть горит до тла,может выжжет их ненависть и зависть.«Чтоб земля горел...
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Меня заставил Белый дом: Цукерберг сделал признание о Facebook*. Что он скрывал несколько лет?

Меня заставил Белый дом: Цукерберг сделал признание о Facebook*. Что он скрывал несколько лет?

Марк Цукерберг© AP Photo / David Zalubowski Сегодня 3,4K прочитали Глава американской корпорации Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на нее давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.

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