Меня заставил Белый дом: Цукерберг сделал признание о Facebook*. Что он скрывал несколько лет?

Марк Цукерберг© AP Photo / David Zalubowski Сегодня 3,4K прочитали Глава американской корпорации Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) Марк Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на нее давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии