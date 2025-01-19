Блок в помощь: в 2024-м в Рунете удалили вдвое больше деструктивных материалов

В России в 2024 году вырос объем деструктивного контента в интернете: число заблокированных или удаленных материалов с призывами к массовым беспорядкам выросло в 2,2 раза, а попыток вовлечь несовершеннолетних в противоправные действия стало больше почти в 1,5 раза.