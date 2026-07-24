Россиянка согласилась совершить теракт в Москве в обмен на ПМЖ в стране ЕС

Задержанная в Москве по подозрению в подготовке теракта гражданка России согласилась совершить покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ в обмен на предоставление ей вида на жительство в одной из стран Евросоюза.
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