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Россиянка согласилась совершить теракт в Москве в обмен на ПМЖ в стране ЕС

Россиянка согласилась совершить теракт в Москве в обмен на ПМЖ в стране ЕС

Задержанная в Москве по подозрению в подготовке теракта гражданка России согласилась совершить покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ в обмен на предоставление ей вида на жительство в одной из стран Евросоюза.

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